जर्मनी में पहली बार मिले एक लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित, फिर भी प्रतिबधों के खिलाफ हो रहा प्रदर्शन

oi-Abhijat Shekhar

बर्लिन, जनवरी 19: यूरोपीय देश जर्मनी में पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के एक लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गये हैं और बुधवार को जर्मनी में 1 लाख 12 हजार 323 नए कोरोनोवायरस मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है। जबकि दूसरी तरफ जर्मनी में कोविड 19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गये प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

In Germany, more than one lakh Covid patients have been found in the last 24 hours, while on the other hand protests are being held in the country against covid restrictions and vaccine mandate.