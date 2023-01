PM नेतन्याहू ने की अडानी ग्रुप की जी भरकर तारीफ, हाइफा पोर्ट प्रोजेक्ट को बताया देश के लिए मील का पत्थर

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अडानी ग्रुप के साथ हुए हाइफा पोर्ट समझौते को 'बहुत बड़ा मील का पत्थर' करार दिया है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि भविष्य में ये पोर्ट आने और जाने का एक प्वॉइंट बन जाएगा।

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अडानी ग्रुप के साथ हुए हाइफा पोर्ट समझौते को 'बहुत बड़ा मील का पत्थर' करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बंदरगाह विकास परियोजना से भारत और इजरायल के बीच कई तरह से संपर्क बढ़ेगा। आपको बता दें कि शिपिंग कंटेनर्स और क्रूज शिपों के आवागमन के मामले में हाइफा पोर्ट इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अडानी ग्रुप और गैडोट ग्रुप ने मिलकर बीते साल 4.1 बिलियन शेकेल में इसे खरीदा था।

Privileged to meet with @IsraeliPM @netanyahu on this momentous day as the Port of Haifa is handed over to the Adani Group. The Abraham Accord will be a game changer for the Mediterranean sea logistics. Adani Gadot set to transform Haifa Port into a landmark for all to admire. pic.twitter.com/Cml2t8j1Iv