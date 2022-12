ब्रिटिश संसद से भेजा गया नित्यानंद को दिवाली पार्टी में आमंत्रण, सेवक ने लिया था हिस्सा.. मचा बवाल

नित्यानंद का दावा है कि उसने कैलासा नाम के एक अलग देश की स्थापना की है, जहां का अपना पासपोर्ट, अपनी करेंसी और अपनी शिक्षा व्यवस्था है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Nithyananda Britain: रेप के आरोपी और भारत के भगोड़े नित्यानंद को इस साल ब्रिटेन के दो सांसदों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिवाली की पार्टी में आमंत्रित किया था और उनके एक सेवक ने इस पार्टी में हिस्सा भी लिया था। ऑब्जर्वर की इस रिपोर्ट के बाद बवाल मच गया है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्वयंभू धर्मगुरु नित्यानंद के एक प्रतिनिधि ने इस साल की शुरुआत में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक दिवाली पार्टी में भाग लिया था और दो ब्रिटिश सांसदों ने उन्हें आमंत्रित किया था।

व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन नहीं करेंगे पीएम मोदी, रूस-भारत संबंधों में दरार?

English summary

Nithyananda claims that he has established a separate country called Kailasa, with its own passport, its own currency and its own education system.