'आपके पति गे-प्रेमी के साथ हैं', क्या हुआ जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रों की पत्नी के पास गया गुमनाम फोन

oi-Abhijat Shekhar

पेरिस, जनवरी 12: क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों समलैंगिंक हैं और क्या वो अपने प्रेमी के साथ कमरे में अकेले थे? फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध न्यूज चैनल पर प्रसारित एक डॉक्यूमेंट्री में उस गुमनाम टेलीफोन के बारे में बताया गया है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी को किया गया था और उनसे कहा गया था कि, उनके पति इमैनुएल मैक्रों अपने समलैंगिक प्रेमी के साथ हैं।

English summary

An anonymous phone call was made to the wife of the President of France, in which it was said that her president husband is with his gay lover.