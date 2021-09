चीन को घेरने चले थे, आपस में ही उलझे दोस्त देश, फ्रांस ने कहा- अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया ने पीठ में 'छूरा घोंपा'

International

oi-Abhijat Shekhar

पेरिस, सितंबर 16: चीन को घेरने की कोशिश में लगे सभी दोस्त देश अपनी अपनी स्वार्थ में ऐसे उलझे हैं कि सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फ्रांस ने गुरुवार को कहा है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है। दरअसल, दोस्तों के बीच अविश्वास का ये माहौल तब बना है, जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पनडुब्बियों को लेकर समझौता किया गया है, जिसका प्रमुख उद्येश्य प्रशांत क्षेत्र में चीन के उदय पर रोक लगाना है, लेकिन इस समझौते के चक्कर में फ्रांस को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, जिसके बाद फ्रांस ने अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया के उस कदम को विश्वासघात बताया है।

विश्व का सबसे विशालकाय परमाणु पनडुब्बी बनाएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका-ब्रिटेन के साथ समझौता, आगबबूला हुआ ड्रैगन

English summary

France has called the nuclear submarine agreement between Australia and America the biggest betrayal with them. France has said that the friend has betrayed her.