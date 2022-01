अमेरिका के इस प्रांत में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी नया वेरिएंट, जानिए कितना है खतरनाक?

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलोराडो, जनवरी 28: पिछले साल नवंबर महीने के आखिरी हफ्तों में अफ्रीकी देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला था और पिछले दो महीने में ओमिक्रॉन वेरिएंट तूफानी रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल चुका है। लेकिन, अब अमेरिका के कोलोराडो प्रांत में ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी नया वेरिएंट मिला है, जिसने वैज्ञानिकों को टेंशन में डाल दिया है। (सभी तस्वीर फाइल)

English summary

A sub-variant of the Omicron variant has also been found in the Colorado province of America, know how dangerous the new sub-variant is?