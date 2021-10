काली मौत: दुनिया में फिर ब्यूबोनिक प्लेग महामारी फैलने का गंभीर खतरा, शीर्ष रूसी डॉक्टर की चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, अक्टूबर 12: हमारी दुनिया पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी से परेशान है, लेकिन रूस की एक शीर्ष और प्रतिष्ठित डॉक्टर ने ये दावा कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है, कि एक बार फिर से ब्लैक डेथ नाम से मशहूर महामारी ब्यूबोनिक प्लेग फैल सकता है और ये पूरी दुनिया में कोरोना से भी भयंकर तरीके से कोहराम मचा सकता है। रूसी शीर्ष डॉक्टर की चेतावनी के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय में अफरातफरी मच गई है और डॉक्टरों ने बेहद गंभीरता से इस बीमारी को रोकने के लिए सरकारों से अपील करना शुरू कर दिया है।

English summary

Russia's top doctor has warned that there is a possibility of the bubonic plague spreading again in the world and every country should immediately start strict efforts to stop the epidemic.