FATF की बैठक में फ्रांस लेगा पाकिस्तान से बदला! ब्लैक लिस्ट हो सकता है पाकिस्तान

इस्लामाबाद/नई दिल्ली: पाकिस्तान को लगातार फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स यानि एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में ही रखा हुआ है और इसी महीने एफएटीएफ की अगली बैठक होने जा रही है, जिसमें तय किया जाना है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लिया जाए या फिर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। हालांकि, पाकिस्तान का दावा है कि उसने एफएटीएफ की ज्यादातर शर्तों को पूरा कर दिया है लेकिन क्या वास्तव में पाकिस्तान के दावों में दम है, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं, फ्रांस से पंगा लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एफएटीएफ की पिछली बैठक में भी फ्रांस की वजह से ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया था।

English summary

FATF is going to meet in June and there is every possibility that Pakistan will be kept in the FATF gray list.