चीन की राजनीति में चरम पर पहुंची गुटबाजी, शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनने से रोक सकते हैं ये नेता

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जनवरी 08: शी जिनपिंग जब से चीन की राजनीति में शीर्ष पर पहुंचे हैं, तब से वो अकेले ही चीन का चेहरा बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि, चीन की राजनीति में एक स्थिर पानी की तरह है, जिसमें सिर्फ एक मगरमच्छ है और जो पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कई भागों में विभाजित हो चुकी है और इसीलिए चीन में 'सोवियत संघ के विघटन' पर स्टडी की जा रही है, ताकि चीन को भविष्य में टूटने से रोका जा सके। लेकिन, सवाल ये है कि, क्या शी जिनपिंग इस साल अपनी सत्ता बचा पाएंगे और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वो सच्चाई, जिसे उसने दुनिया से छिपा कर रखा हुआ है, क्या वो बेनकाब हो पाएगी?

English summary

High-level factionalism has broken out in the Communist Party of China, which could sabotage Xi Jinping's dream of becoming president for the third time.