फेसबुक से भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई छुट्टी, 2 साल के लिए सस्पेंड हुुआ अकाउंट

International

oi-Akarsh Shukla

वाशिंगटन, 04 जून। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने बड़ा कदम उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंक के सोशल मीडिया अकाउंट को दो साल के लिए सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दो सालों तक फेसबुक नहीं चला पाएंगे। ट्रंप के अकाउंट से पर यह प्रतिबंध उनके व्हाइट हाउस में रहने के समय यानी 6 जनवरी, 2021 से माना जाएगा।

बता दें कि यही वह तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए फेसबुक ने शुरुआती तौर पर यह कदम उठाया था। ट्रंप के फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड करने को लेकर लंबे समय से चर्चा चली आ रही है। पिछले महीने सोशल मीडिया कंपनी के ओवरसाइट बोर्ड ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को अनिश्चतकालीन और मानकहीन रूप से प्रतिबंधित फेसबुक पर सस्पेंड करना सही नहीं है। इसी क्रम में शुक्रवार को बोर्ड के निर्देश को अनुसार अब ट्रंप के फेसबुक अकाउंट को दो साल के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया है।

Facebook suspends former US President Donald Trump's accounts for two years, effective from the date of the initial suspension on January 7 this year. pic.twitter.com/ZjeDJfwDit