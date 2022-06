काबुल गुरुद्वारे में बम धमाका : जयशंकर बोले- आतंकियों ने किया कायरतापूर्ण हमला

International

काबुल/नई दिल्ली, 18 जून : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को एक सिख गुरुद्वारे के पास एक व्यस्त सड़क पर आतंकियों ने सिलसिलेवार बम धमाके किए। इसकी भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काबुल के गुरुद्वारे में हुए आतंकी हमले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, गुरुद्वारा कर्ते परवान पर हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। हम इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिंता समुदाय के कल्याण के लिए है।

स्थानीय मीडिया ने बताया था कि विस्फोट काबुल के कार्ते परवान इलाके में हुआ। आतंकी हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। कार्ते परवान गुरुद्वारा उसी क्षेत्र में स्थित है। फिलहाल विस्फोट में मारे गए लोगों की संख्या पता नहीं चल पाई है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ट्वीट किया, ''हम काबुल शहर में एक पवित्र गुरुद्वारे पर हुए हमले की घटना से बहुत चिंतित हैं। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और आगे की घटना के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।'

चीन की स्थानीय समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से कहा, 'हमने स्थानीय समयानुसार सुबह करीब छह बजे कार्ते परवान इलाके में विस्फोट की आवाज सुनी। पहले विस्फोट के लगभग आधे घंटे के बाद दूसरा विस्फोट हुआ। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। उसने बताया कि सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर इलाके की घेराबंदी कर दी है।

प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, विस्फोट के कारण आसमान में धुएं का गुबार फैल गया। हमले के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उसने कहा, विस्फोट में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की आशंका है। सुरक्षा बलों द्वारा चेतावनी के लिए कई गोलियां दागी गईं।' हालांकि, धमाकों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सिख समुदाय के नेताओं का अनुमान है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान में सिर्फ 140 सिख बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर पूर्वी शहर जलालाबाद और राजधानी काबुल में हैं।

