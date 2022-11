इजरायल में दो बम धमाके, दहल उठा जेरूसलम, एक की मौत, कई घायल

International

oi-Artesh Kumar

इजरायल (Israel) की राजधानी जेरूसलम Jerusalem) में हुए दो बम धमाकों में एक छात्र की मौत हो गई। वहीं, दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं। क्षेत्र में फिलिस्तीनियों से संघर्ष और अन्य आतंकी गतिविधियों के चलते इस तरह की वारदात होती ही रहती हैं। हालांकि, राजधानी जेरूसलम में काफी समय के बाद बम धमाके की खबर सुनने को मिली है।

इजरायल में हमले काफी हुए

इस साल इजरायल में काफी हमले हुए हैं। दुश्मन घातक बंदूक और चाकू से हमले कर रहे हैं। इसको लेकर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शहरों में इजरायली सेना ने छापेमारी की थी। वहीं, जेरूसलम में अमेरिकी दूतावास ने ट्विटर पर एक पोस्ट में सार्वजनिक स्थानों पर आज के आतंकवादी हमलों की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की। दूतावास ने लिखा, 'आतंकवाद एक डेड-एंड है जो बिल्कुल कुछ भी पूरा नहीं करता है।'

कब कहा हुआ धमाका

जानकारी के मुताबिक इजरायल की राजधानी जेरूसलम में पहला धमाका स्थानीय समयानुसार सुबह के 7 बजकर 6 मिनटर पर एक बस अड्डे के गेट के पास हुआ। इस धमाके में 11 लोग घायल हुए। खबर के मुताबिक घायलों में एक 16 साल के किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दूसरा बड़ा धमाका पहले वाले बम धमाके के आधे घंटे बाद शहर के रामोट जंक्शन पर हुआ। इस धमाके में तीन लोगों को मामूली चोटें आई हैं। विस्फोट शहर के बाहरी इलाके में दो व्यस्त इलाकों में उस समय हुआ जब लोग काम पर जा रहे थे।

इलाके में तनाव का माहौल

इन दो बम धमाकों के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस घटना में शामिल संदिग्ध लोगों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में बताया कि दोनों जगहों पर पहले से ही विस्फोटक उपकरण रखे गए थे। वहीं, स्थानीय मीडिया ने बताया कि बम धमाके में मारे गए 16 साल के छात्र का नाम आर्ये शचोपेक ( Aryeh Shechopek) था। परिवार का कहना था कि, शेचोपेक एक यहूदी धार्मिक स्कूल येशिवा का छात्र था।

ये भी पढ़ें: क्या मार्क जुकरबर्ग इस्तीफा देंगे? Meta की आई प्रतिक्रिया...कंपनी में छंटनी के बाद हो रही आलोचना

English summary

Two explosions shook Jerusalem early Wednesday, killing a teenager and injuring more than a dozen others in a suspected “combined terror attack,” according to an Israeli police spokesperson and the teen’s family.