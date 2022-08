अमेरिका में बसना चाहते हैं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, रिपोर्ट में खुलासा

International

oi-Artesh Kumar

कोलंबो, 19 अगस्त : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अमेरिका वापस लौटने के लिए ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजपक्षे अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में बस जाना चाहते हैं। बता दें कि, देश को घोर आर्थिक और राजनीतिक संकट में छोड़कर गोटाबाया कोलंबो छोड़कर सिंगापुर भाग गए थे।



English summary

The former President of Sri Lanka who fled the island nation in July amid mass protests demanding his resignation is awaiting to obtain a US green card to return back to the United States along with his wife and son, a