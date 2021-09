अमेरिकी खुफिया अधिकारी का दावा, तालिबान की वजह से भारत पर बहुत बड़ा खतरा, अमेरिका जिम्मेदार

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, सितंबर 06: अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुके पूर्व सीआईए अधिकारी ने भारत को लेकर काफी बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी और अफगानिस्तान एंटी टेरेरिज्म प्रमुख के तौर पर काम कर चुके डगलस लंडन ने कहा है कि तालिबान को लेकर भारत की चिंताएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि तालिबान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

English summary

The former US CIA officer has claimed that the Taliban is the biggest cause of concern for India and the US is responsible for the current situation in Afghanistan.