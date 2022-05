एलन मस्क ने पराग अग्रवाल को भेजा 'पाइल ऑफ पू', ट्विटर डील पर संकट के बादल

International

न्यूयॉर्क 17 मई : टेस्ला (Tesla) के सीईओ (CEO) एलन मस्क (Elon Musk) और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ट्विटर पर भिड़ गए। दरअसल, पराग अग्रवाल ने बताया कि कैसे माइक्रो- ब्लॉगिंग स्पैम और फर्जी खातों से लड़ रहा है। पराग के इसी बात पर एलन मस्क ने आपत्ति जताते हुए पराग अग्रवाल को 'पाइल ऑफ पू' का इमोजी भेजा।अग्रवाल ने ट्विटर थ्रेड में डेटा, तथ्यों और संदर्भ के साथ नकली खातों की उपस्थिति के बारे में चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, क्योंकि मस्क ने पिछले सप्ताह स्पैम खातों को हटाने पर ट्विटर डेटा पर सवाल उठाया था।

अग्रवाल ने कहा, पिछली चार तिमाहियों के लिए हमारे वास्तविक आंतरिक अनुमान 5 प्रतिशत से कम थे। पराग ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि माइक्रों-ब्लॉगिंग साइट पर स्पैम अकाउंट पिछले चार क्वार्टर से 5 परसेंट से अंदर है। ये उनका इंटरनल एस्टिमेट है। ये ट्वीट मस्क के स्पैम या बॉट अकाउंट को लेकर किए गए ट्वीट का रिप्लाई था।

पराग अग्रवाल ने ट्वीट कर आगे कहा, ट्विटर का एस्टिमेट साल 2013 से एक ही जैसा है। उसे एक्सटर्नली रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। कोई अकाउंट स्पैम है इसके लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों जानकारी की आवश्यकता होती है। बता दें कि, एलन मस्क ने ट्विटर डील को बॉट और स्पैम अकाउंट्स की वजह से होल्ड पर रख दिया है।

वहीं, पराग अग्रवाल के ट्वीट के जवाब में मस्क ने poo (पू) इमोजी पोस्ट किया है। इसके बाद मस्क ने लिखा है कि, फिर एडवरटाइजर को कैसे पता चलेगा उन्हें उनके पैसों के बदले क्या मिल रहा है। बता दें कि, मस्क अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप पर लगे बैन को भी हटाना चाहते हैं। वो प्लेटफार्म पर मौजूद स्पैम बोट्स को हटाना चाह रहे हैं।

एलन मस्क ने हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मस्क पर ट्विटर की लीगल टीम ने नॉनडिस्क्लोजर अग्रिमेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दरअसल हाल ही में मस्क ने एक ट्वीट करके ट्विटर के सैंपल साइज की जानकारी दी थी और बताया था कि ट्विटर पर स्वचालित यूजर्स के चेक करने के लिए सैंपल साइज 100 यूजर्स का होता है।

English summary

Parag Agrawal laid out what the company does to block and remove bots and spam from the social media website. Twitter’s future owner, billionaire Elon Musk, replied with a poop emoji.