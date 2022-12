Elon Musk की तिजोरी तेजी से हो रही खाली, नहीं रहे दुनिया के सबसे अमीर, जानिए किसने पछाड़ा?

एलन मस्क पिछले साल अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बने थे, और उन्होंने काफी दिनों तक नंबर-1 का ताज अपने पास रखा। उनसे पहले बिल गेट्स काफी दिनों तक नंबर एक कारोबारी रह चुके हैं।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Elon Musk News: पिछले करीब डेढ़ साल से दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने का ताज अपने सिर पर लिए चल रहे एलन मस्क अब नंबर वन के पॉजीशन से हट गये हैं। हालांकि, एलन मस्क लगातार सुर्खियों में बने रहते आए हैं, लेकिन ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क हर दिन किसी ना किसी वजह से अखबारों के पहले पन्ने पर बने रहते हैं। एलन मस्क एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार अपनी नंबर एक की कुर्सी गंवाने की वजह है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की ताजा रैकिंग में एलन मस्क पहले पायदान से खिसक गये हैं।

गलवान के बाद तवांग...सीमा पर बखेड़ा करता ही रहेगा चीन , तो क्या भारत भी बर्दाश्त करता रहेगा?

English summary

Elon Musk-Bernard Arnault: Elon Musk is no longer the richest person in the world. Know, who is Bernard Arnault to become number one?