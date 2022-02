मिस्र में खुदाई के दौरान मिले 18 हजार दुर्लभ नोट्स, टाइम कैप्सूल से खुलेगा प्राचीन सभ्यता को लेकर अनगिनत राज

International

काहिरा, फरवरी 07: मिस्र की धरती रहस्यमयी पिरामिडों से भरी पड़ी है और मिस्र में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों के हाथ अकसर ऐसी ऐसी चीजें लगती हैं, जो अपने आप में अतिदुर्लभ होता है। इस बार पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान प्राचीन कैप्सूल मिला है, जिसमें 18 हजार नोट्स भरे हुए हैं। इन नोट्स में प्राचीन मिस्र को लेकर ऐसी ऐसी जानकारियां लिखी हुई हैं, जो प्राचीन सभ्यता को लेकर कई रहस्यमयी राजों का खुलासा करेंगे।

English summary

Hundreds of years old time capsules have been discovered in Egypt, out of which 18000 rare notes have been found.