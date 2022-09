SCO Summit: उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी की SCO बैठक का आर्थिक महत्व

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/समरकंद, 15 सितंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शुरू होने वाले दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (SCO Summit) शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। दुनिया के वर्तमान हालात को देखते हुए भारत के लिए और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह शिखर सम्मेलन काफी महत्वपू्र्ण माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से विश्व में खाद्य और ईंधन का संकट उत्पन्न हो गया है। इन समस्याओं से निपटने के लिए एससीओ समिट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे और उनके बैठक में शामिल होने से उत्पन्न समस्याओं के उचित समाधान को गति मिल सकती है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ बैठक में शामिल होना आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

English summary

The Shanghai Cooperation Organisation (SCO), a political, economic and security grouping, will hold its summit-level meeting in Uzbekistan's Samarkand on September 15 and 16. India - Member since 2017 - will be represented by Prime Minister Narendra Modi.