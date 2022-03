Dubai: देखिए खुल गया दुनिया का महाआश्चर्य ‘म्यूजियम ऑफ फ्यूचर’, करिए भविष्य की काल्पनिक यात्रा

International

दुबई, मार्च 13: दुबई में आश्चर्यजनक लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाले 'म्यूजियम ऑफ फ्यूचर' को जनता के लिए खोल दिया गया है। इसका उद्घाटन 23 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने किया था। 'म्यूजियम ऑफ फ्यूचर' लोगों के लिए कौतूहल का विषय है और इस म्यूजियम को देखना लोगों के लिए एक भविष्य की काल्पनिक यात्रा में जाने जैसा है। (तस्वीर सौजन्य- Museum of the Future website)

The 'Museum of the Future' in Dubai has been opened to the public. Is the 'Museum of the Future' really a museum?