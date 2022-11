अमेरिका का फेल कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी पर भड़के बाइडेन

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने शासन काल में अमेरिका को 'फेल' कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया उसके कुछ समय बाद बाइडेन ने ट्विटर पर ट्वीट कर इंडोनेशिया की राजधानी बाली से ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संभावित रीमैच खेलने का मन बना चुके ट्रंप को मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस में उतनी सीटों प्राप्त नहीं हुईं जितनी उन्होंने उम्मीद लगा रखी थी।

English summary

US president Joe Biden on Wednesday reacted to former president Donald Trump's announcement of another White House bid in the upcoming 2024 elections by saying the Republican had "failed" his country while in office.