क्या अफगानिस्तान के पास रह गए हैं सिर्फ 30 दिन ?

काबुल, 11 अगस्त: अफगानिस्तान सरकार के दिन गिनती के नजर आने लगे हैं। यह आशंका वहां से 20 साल बाद बोरिया-बिस्तर समेट कर लौट रहे अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जाहिर की है। इसके मुताबिक तालिबान ने जिस तरह से काबुल की ओर बढ़त बनानी शुरू की है, महज 30 दिनों में वह काबुल शहर से अशरफ गनी की सरकार को किनारे कर देगा। इस अमेरिकी चेतावनी के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपनी सेना की हौसला अफजाई के लिए बुधवार को मजार-ए-शरीफ पहुंच गए, जो इस वक्त तालिबान का पहला बड़ा टारगेट है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में तालिबान को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली है और उसने उसके आठ प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है और बड़ी संख्या में अफगान सैनिको अपने सामने हथियार डालने को भी मजबूर कर रहा है।

English summary

The US Intelligence Agency is saying that the Taliban can isolate the Afghan government from Kabul in just 30 days