मोबाइल की वजह से मारे गये 89 सैनिक, अपनी ही आर्मी पर भड़का रूस, दोनेत्स्क कैसे बना कब्रगाह?

पिछले साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और उसके बाद से रूसी सैनिकों पर हुआ ये सबसे विनाशक हमला है, जिसने रूस को हिला दिया है।

Makiivka missile strike: रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में कहा है, कि यूक्रेनी मिसाइल हमले में उसके 89 सैनिक मारे गये हैं और इसके लिए रूस ने मोबाइल फोन के अवैध इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया है। एक दिन पहले रूस ने अपने 63 सैनिकों के एक साथ मारे जाने की पुष्टि की थी, लेकिन आज का नया आंकड़ा रूस की तरफ से 89 का दिया गया है। जबकि, यूक्रेन ने कम से कम 400 रूसी सैनिकों के एक साथ मारे जाने का दावा किया है।

