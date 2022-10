पुतिन को हर हाल में जीतना ही होगा युद्ध, चाहे उन्हें परमाणु बम ही क्यों ना चलाना पड़े, जनता मांगे जवाब

International

oi-Abhijat Shekhar

Vladimir Putin News: पिछले एक हफ्ते में रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमले शुरू किए हैं, उसे देखकर साफ तौर पर कहा जाता जा सकता है, कि ये हमले रूस की बेचैनी, बेबसी और खीझ को दिखाता है। वहीं, ब्रिटिश जीसीएचक्यू के प्रमुख सर जेरेमी फ्लेमिंग ने कहा कि, रूसी लोगों को आखिरकार अपने देश की युद्ध को चुनने का नतीजा दिखाई देने लगा है। युद्ध में लगातार पिछड़ते जा रहे पुतिन की प्रोपेगेंडा मशीनरी इसे विजय बताकर प्रचार-प्रसार कर रही है, लेकिन यूक्रेन का ये युद्ध किसी डरावनी फिल्म की तरह बन गई है, जहां सिर्फ लोग मारे जा रहे हैं। एक इंडिपेंटेड पोलिंग कंपनी लेवाडा सेंटर ने अपने सर्वे में पाया है, कि रूस की 50 प्रतिशत से ज्यादा की आबादी यूक्रेन में अपने देश के 'स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन' को लेकर अब चिंतित हैं, या डरे हुए हैं या फिर अब गुस्से में भरे हुए हैं। वहीं, पुतिन की घेराबंदी भी शुरू हो गई है और माना जा रहा है, कि युद्ध में हार के साथ ही पुतिन का खेल भी खत्म हो जाएगा।

The outcome of the Ukraine war, which began in February, is yet to come out even in October. Come let's know, how Putin is now left with no other option but to win?