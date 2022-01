ड्रैगन फ्रूट में मिला कोरोना वायरस, चीन में बंद किए गये सैकड़ों सुपरमार्केट, सख्त लॉकडाउन से हड़कंप

International

बीजिंग, जनवरी 08: कोरोना वायरस को लेकर 'ज़ीरो कोविड नीति' पर काम करने वाले ड्रैगन को बहुत बड़ा झटका लगा है, जब वियतनाम से खरीदे गये ड्रैगन फ्रूट में कोरोना का वायरस मिलने के बाद चीनी अधिकारियों में खलबली मच गई है और चीनी अधिकारियों ने कई सुपरमार्केट को बंद कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि झेजियांग और जियांग्शी प्रांतों के कम से कम नौ शहरों में वियतनाम से आयातित ड्रैगन फ्रूट में कोरोनावायरस के नमूने पाए गए हैं।

English summary

Hundreds of supermarkets in China have been closed after the virus was found in dragon fruit imported from Taiwan. Know what is China's strict zero Kovid policy, due to which the whole country is upset?