इस देश में लोगों के उम्र की सीमा रेखा क्यों हो रही है कम? जानकर चौंक जाएंगे आप

oi-Artesh Kumar

वाशिंगटन, 31 अगस्त : कोरोना वायरस (Covid-19) से दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी अछूता नहीं रहा। इस महामारी ने देश में कोहराम मचा दिया था। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि, कोरोना महमारी और अन्य कई वजहों से लोगों का अनुमानित जीवनकाल लगभग तीन साल कम हो गया है। इससे पहले 1940 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसी ही रिपोर्ट आई थी, जिसमें लोगों के जीने की उम्र में कमी दर्ज की गई थी।

English summary

Centers for Disease Control and Prevention officials blamed COVID-19 for about half the decline in 2021, a year when vaccinations became widely available but new coronavirus variants caused waves of hospitalizations and deaths. Other contributors to the decline are longstanding problems: drug overdoses, heart disease, suicide and chronic liver disease.