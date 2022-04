साथ मिलकर रूस का रेस्क्यू कर पाएंगे भारत और चीन? यूरोप के खिलाफ काम करेगा पुतिन का ‘एशिया प्लान’?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अप्रैल 26: यूक्रेन युद्ध का काफी ज्यादा लंबा खींचना और पश्चिमी देशों का अत्यंत कड़ा रूख... इन दो बातों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने इस नतीजे को साफ कर दिया है, कि रूस के लिए अब यूरोप में तेल बेचना आसान नहीं होगा और जो पुतिन यह सोचते थे, कि थक-हारकर यूरोप को तेल और गैस रूस से ही खरीदना होगा, यूरोप के रूख ने उनके इरादे को बदल दिया है। लिहाजा अब पुतिन अपने दो सबसे खास दोस्तों की तरफ देख रहे हैं और उन्होंने अपने अधिकारियों से प्लान एशिया पर फौरन काम शुरू करने को कहा है। लेकिन, सवाल ये है, कि क्या भारत और चीन मिलकर रूस को बचा पाएगा, या फिर बचाने का इरादा भी रखता है? और पुतिन का प्लान एशिया क्या है, आइये समझते हैं।

English summary

Will India and China be able to rescue Russia together or is Putin going to be in a big trouble?