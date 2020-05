कोरोना लॉकडाउन: इमरान ख़ान क्यों चाहते हैं मुसलमान ये किताब पढ़ें?

International

bbc-BBC Hindi

पाकिस्तान में कोरोना वायरस जैसी महामारी की शुरुआत और मार्च के आख़िरी हफ़्ते से देशभर में लॉकडाउन होने की वजह से सामान्य जीवन प्रभावित है और लोगों की बड़ी संख्या इस मुश्किल से परेशान है कि समय कैसे गुज़ारा जाए.

इसी सिलसिले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान और उनकी सरकार के दूसरे नेताओं की तरफ़ से तुर्की में बने ऐतिहासिक ड्रामों को देखने के लिए कहा जा रहा है कि उनकी मदद से लोगों को अपने पूर्वजों और मुसलमानों के इतिहास से परिचय कराया जाए और पाकिस्तान का सरकारी टीवी चैनल भी इस का भरपूर प्रचार कर रहा है.

शायद इसी मक़सद से और वो लोग जो टीवी देखने से उकता गए हों या टीवी के शौक़ीन ही नहीं हों तो उनके लिए कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने ट्वीट किया, "लॉकडाउन के मौसम में हमारे नौजवानों के पढ़ने के लिए एक लाजवाब सेलेक्शन."

"ये किताब उन ऐतिहासिक घटनाओं का बहुत ही सुन्दर लेकिन संक्षिप्त संयोजन है जिन्होंने इस्लामी संस्कृति को अपने दौर की सबसे बड़ी सभ्यता की शक्ल दी और उन घटनाओं से पर्दा उठाती है जो उसके ख़त्म होने की वजह बनी."

इमरान ख़ान का ये ट्वीट था सन 2014 में प्रकाशित होने वाली किताब 'लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री' यानी इस्लाम का भूला हुआ इतिहास जिसे अमरीकी शोधकर्ता फ़रास अल-ख़तीब ने लिखी है.

इमरान ख़ान के ट्वीट के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में उनके फ़ॉलोवर्स ने कहा कि वो ये किताब पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं.

यहां तक कि प्रधानमंत्री के लिए डिजिटल मामलों को देखने वाले डॉक्टर अरसलान ख़ालिद ने तो किताब डाउनलोड करने का लिंक ही ट्वीट कर दिया कि जो लोग पढ़ना चाहें वो लोग फ्ऱी में किताब डाउनलोड कर लें.

बीबीसी ने जब डॉक्टर अरसलान से पूछा कि उन्होंने ये किताब ख़ुद पढ़ी है, तो उन्होंने बताया कि वो इसे शुरू करेंगे.

लेकिन इस तरह से किताब को फ्ऱी में डाउनलोड करना कहीं पाइरेसी के क़ानूनों का उल्लंघन तो नहीं है? इस सवाल पर डॉक्टर अरसलान ने कहा कि वो लेखक के संपर्क में हैं.

बीबीसी ने जब 200 से भी कम पेज वाली इस किताब को पढ़ा तो एक बात जो साफ़तौर पर नज़र आई वो ये थी कि संक्षिप्त होने के बावजूद ये इस्लाम के 1400 सालों के इतिहास को समेटे हुए है.

You can download the PDF version of the book "Lost Islamic History" by Firas Alkhateeb from the link below. The Prime Minister @ImranKhanPTI has recommended this book for our youth to read during this Lockdown.https://t.co/PgWBpAHKfW pic.twitter.com/6KnFHxNM23