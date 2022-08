नेपाल में जातिगत आरक्षण खत्म करने की सिफारिश, आयोग ने कहा, योग्यता का होता है नाश, बवाल शुरू

International

काठमांडू, 25 अगस्तः नेपाल में एक संवैधानिक आयोग की कमजोर तबकों के लिए आरक्षण खत्म करने की सिफारिश से देश में भारी विवाद शुरू हो गया है। राम कृष्ण तिमलसेना के नेतृत्व में राष्ट्रीय समावेश आयोग ने पिछड़े वर्गों, विकलांगों, बुजुर्गों, किसानों, अल्पसंख्यकों, हाशिए के समूहों, लुप्त हो रहे समुदायों और पिछड़े इलाके के बाशिंदों के लिए मिल रहे आरक्षण को जल्द से जल्द खत्म करने की सिफारिश कर दी है।

