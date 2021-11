ताइवान पर बोला भी तो विध्वंस मचा देंगे, चीन ने ऑस्ट्रेलिया को दी तबाह कर देने की धमकी

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, नवंबर 15: ताइवान की रक्षा और स्वतंत्रता की बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया को चीन ने बर्बाद करने की धमकी दी है। चीन के एक पूर्व अधिकारी ने धमकी देते हुए कहा है कि, अगर ताइवान को बचाने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया जाता है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। ताइवान को लेकर लगातार चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इन सबके बीच चीन काफी ज्यादा आक्रामकता दिखा रहा है और अब देशों को धमकाने का काम कर रहा है।

English summary

Australia and China are face to face because of Taiwan. The Chinese Diplomat has said that, if Australia tries to save Taiwan, then destruction is created in Australia.