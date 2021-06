चीन के साथ सबसे बड़ी गद्दारी, खुफिया विभाग की प्रमुख अमेरिका फरार, बाइडेन को सौंपे खुफिया दस्तावेज

International

बीजिंग/वॉशिंगटन, जून 20: चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी गद्दारी की गई है और शी जिनपिंग की एक मंत्री के बारे में दावा किया गया है कि उन्होंने अमेरिका भागकर कोरोना वायरस से जुड़े कई अहम और खुफिया दस्तावेज जो बाइडेन प्रशासन को सौंप दिया है। चीन से भागकर अमेरिका पहुंची इस अधिकारी का नाम डोंग जिंगवेई है और वो चीन के राज्य सुरक्षा विभाग के उप-मंत्री थीं। स्पाई टॉक नाम के एक वेबसाइट ने खुलासा किया है कि डोंग जिंगवेई, जो चीन की एक मंत्री थीं, वो फरवरी महीने में चीन से हांगकांग गई थीं और फिर अमेरिका फरार हो गईं थीं। जहां उन्होंने कई खुफिया दस्तावेज अमेरिका के हवाले कर दिया है।

English summary

The head of China's intelligence department is reported to have escaped to the US and has handed over highly confidential documents to the Joe Biden administration regarding the Wuhan lab leak theory.