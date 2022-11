चीन में उइगर मुस्लिमों के क्षेत्र में भीषण आग से तहलका, अभी तक 10 लोगों की मौत की खबर

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Fire in northwest China's Xinjiang: चीन के शिनजियांग क्षेत्र में भीषण आग लगने से तहलका मच गया है और चीनी अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में एक अपार्टमेंट इमारत में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है और नौ लोग घायल हो गए। ये वो क्षेत्र है, जहां उइगर मुस्लिम रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्रीय राजधानी उरुमकी में गुरुवार रात आग लग गई, जहां अंधेरा होने के बाद तापमान हिमांक से नीचे चला गया था। आग को बुझाने में करीब तीन घंटे लगे हैं।

आग लगने से अफरातफरी

शिनजियांग के स्थानीय प्रशासन ने कहा कि, सभी घायलों के बचने की उम्मीद है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। यह त्रासदी उस वक्त हुई है, जब कुछ ही समय पहले मध्य चीन में एक औद्योगिक व्यापारिक कंपनी में आग लगने से 38 लोगों की मौत हो गई थी और उस आग की वजह चिंगारी का सूती कपड़े पर गिरना था, जिसके बाद सूती कपड़े में आग लग गई और काफी तेजी से आग फैलती चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक, आन्यांग शहर में आग लगने के मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और स्थानीय अधिकारियों ने व्यापक सुरक्षा निरीक्षण के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन में बार बार लगने वाली इन आगों की वजह से वो बिल्डिंग्स हैं, जिन्हें बने कई दशक हो चुके हैं और उनमें सुरक्षा व्यवस्था के कोई उपाय नहीं है। चीम में शुरूआत से ही मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कभी खास उपाय नहीं किए गये और कम्युनिस्ट शासन ने मजदूरों की सुरक्षा को कभी प्रमुखता नहीं माना, लिहाजा चीन में काम के दौरान मजदूरों का मरना आम बात है और सबसे खास बात ये है, कि मरने वाले मजदूरों के परिवार को हर्जाना भी नहीं मिलता है।

Ten people were killed and nine others were injured after a fire broke out at a 21-floor residential building in Urumqi, capital of Northwest China’s Xinjiang Uygur Autonomous Region Thu night. Treatment of the injured and further investigation are underway: Xinhua pic.twitter.com/ui8aUkZwjR