चीन के 52 फाइटर जेट से थर्राया ताइवान, जानिए क्या है ड्रैगन का इरादा ?

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 4 अक्टूबर: चीन ने सिर्फ चार दिनों के अंदर सोमवार को एक साथ रिकॉर्ड 52 लड़ाकू विमान ताइवान के डिफेंस जोन में भेजकर अपना खौफनाक इरादा जाहिर कर दिया है। इसके बाद अपने सरकारी मीडिया के जरिए ड्रैगन ने सीधे अमेरिका को भी ललकारने की कोशिश की है। क्योंकि, पिछले चार दिनों में चीन ने लगातार तीसरी बार ऐसी हरकत की है और अबकी बार तो उसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जबकि, रविवार को ही अमेरिका ने चीन से कहा था कि वह ऐसी हरकतें करना बंद कर दे। दरअसल, शी जिनपिंग की सरकार जिस तरह से ताइवान को आंख दिखाने की कोशिश में है, उससे लगता है कि जल्द ही वह ताइवान का भूगोल मिटाने की साजिश रच चुकी है।

English summary

China on Monday sent 52 fighter jets to Taiwan's Air and said that it is ready to crush any attempt for the island's independence