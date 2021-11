एक-एक निवाले के लिए तरस रहा है किम जोंग उन का उत्तर कोरिया, UNSC पहुंचे चीन और रूस

International

oi-Abhijat Shekhar

प्योंगयांग, नवंबर 03: हथियार बनाने की सनक के चलते सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की आर्थिक हालत को धूल में मिला दिया है और अब स्थिति ये है कि, उत्तर कोरिया में भूखमरी जैसे हालात बन गये हैं। पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, उत्तर कोरिया में हजारों लोगों की मौत भूख की वजह से हो सकती है और अब रूस और चीन ने उत्तर कोरिया की मदद करने की अपील यूनाइटेड नेशंस से की है।

English summary

China and Russia have presented a draft at the UNAC, which calls for the lifting of several sanctions from North Korea.