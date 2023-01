चीन में 1961 के बाद पहली बार घट गई जनसंख्या, कुछ महीनों में भारत बन जाएगा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश

चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद लोगों का मन परिवार प्रथा से तेजी से टूटा है और नई आबादी की शादी करने की संख्या में भी कमी आई है।

China Population Fall: चीन ने आबादी बढ़ने से रोकने के लिए कई दशक पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून अपनी जनता पर थोप दिया था और चीन को आज अपने उस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चीन की जनसंख्या में साल 1961 के बाद से ऐतिहासिक गिरावट देखी गई है, जिसने ड्रैगन के होश उड़ा दिए हैं। चीन अब अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए तेजी से हाथ-पैर मार रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है।

