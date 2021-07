100 नये इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइलो बना रहा है चीन, बहुत बड़े खतरे का सैटेलाइट से खुलासा

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 02: दुनिया पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश का सपना देखने वाला चीन इन दिनों अपनी मिसाइल क्षमता में तेजी से विस्तार कर रहा है। नये सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन अपने उत्तरी-पश्चिमी शहर युमेन के पास एक रेगिस्तान में अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 100 से अधिक नए साइलो का निर्माण कर रहा है। साइलो स्टोरेज कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर लंबी दूरी की मिसाइलें रखी जाती हैं और फिर हमला किया जाता है। साइलो में रखे गये मिसाइलों के बारे में दुश्मनों को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है और वो दुश्मनों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की तैयारी अब अमेरिका को ध्यान में रखकर की जा रही है।

English summary

China is building 100 new intercontinental ballistic missile silos in its Gansu desert, which is dangerous for the world and a matter of concern for India.