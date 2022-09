भूकंप से हिल रहा था शहर, लोगों को घरों से नहीं निकलने दे रहे थे अधिकारी, चीन का सनसनीखेज वीडियो

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, सितंबर 05: पिछले डेढ़ सालों से चीन के अलग अलग हिस्सों में सख्ततम लॉकडाउन लगाया जा रहा है और चीन को ज़ीरो कोविड पॉलिसी की पूरी दुनिया में आलोचना की जाती रही है। चीन की कोविड पॉलिसी ये है, कि किसी भी शहर में कोविड का एक भी मरीज मिलने पर उस शहर को कम से कम 21 दिनों तक सख्ततम लॉकडाउन में रखा जाता है और मान लीजिए अगर 20वें दिन फिर से एक नया मरीज मिल गया, तो फिर 21 दिनों का लॉकडाउन और आगे बढ़ जाता है। इस दौरान किसी भी शख्स को अपने घर से बाहर कदम तक रखने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन चीनी अधिकारियों ने लोगों को उस वक्त भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, जब भूकंप की वजह से घर हिल रहे थे।

English summary

During the earthquake in China, people were not allowed to leave the house due to the zero covid policy.