अमेरिका के निकलते ही अफगानिस्तान पर 'कब्जे' की तैयारी में है चीन, भारत के लिए बढ़ गई मुश्किल

oi-Anjan Kumar Chaudhary

काबुल, 5 जुलाई: अगानिस्तान से अमेरिका के निकलते ही चीन ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। दो दशक तक वहां तालिबान और अल-कायदा के साथ लड़ने के बाद बीते शुक्रवार को अमेरिकी सैनिक ने बगराम एयरबेस भी खाली कर दिया। अब चीन की कोशिश है कि 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के जाने के बाद खाली हुई जगह को भर दे। चीन की यह तैयारी उसकी बहुत दूर की सोच का हिस्सा है। लेकिन, हिंसाग्रस्त अफगानिस्तान पर चीन का किसी तरह से कब्जा होना भारत के हित में नहीं है।

English summary

China is preparing to enter Afghanistan through the BRI project, the deal is being finalized as soon as the US troops leaves