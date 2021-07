अफगानिस्तान के दुर्लभ 'खजाने' पर ड्रैगन की काली नजर, हड़पने के लिए शी जिनपिंग ने बनाया प्लान

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 06: दुनियाभर के समुद्रो से मछली की चोरी करने वाला चीन अब अफगानिस्तान की अकूत खनिज संपदा, जो अफगानिस्तानियों के लिए खजाने से भी बढ़कर है, उसपर अब चीन की नजर पड़ गई है और उसे हड़पनमे के लिए चीन ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर मची लड़ाई का फायदा उठाने के लिए चीन अपनी जीभ लपलपा रहा है। जिस खजाने पर अफगानिस्तान के एक एक लोगों का हक है, उसे वो आपसी लड़ाई में गंवा रहे हैं। जिस खजाने की बदौलत आज अफगानिस्तान बहुत बड़ी वैश्विक ताकत बन सकता था, अब उस खजाने को लूटने की फिराक में चीन लगा हुआ है।

जानिए आखिर कैसे अमेरिका की इतनी बड़ी गलती से अफगानिस्तान बन गया आतंकी देश 'तालिबान'

English summary

China is trying to grab the rare mineral wealth of Afghanistan. For this, Xi Jinping has started working on the Afghanistan Plan.