स्पेस में हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की रिपोर्ट को चीन ने नकारा, परमाणु हथियार को बताया एक गाड़ी

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अक्टूबर 18: अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक परमाणु बम के परीक्षण की बात से चीन मुकर गया है। कल फाइनेंशियल टाइम्स ने खुलासा किया था कि चीन ने अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, वहीं चीन अफने टेस्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि, चीन ने अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, लेकिन चीन का परीक्षण पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया।

English summary

China has denied the possibility of testing a nuclear hypersonic missile in space and said that the test was of a space vehicle.