चीन में महीनों से कैद, डिप्रेशन से जान देते लोग, क्या अब कुर्सी बचाने के लिए अत्याचार कर रहे जिनपिंग?

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, मई 11: दिसंबर 2020 में पहली बार दुनिया को कोविड महामारी के बारे में पता चला था और उस वक्त कोविड का सेंटर था चीन का शहर वुहान। लेकिन, चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने भले ही दुनिया को अंधेरे में रखा, लेकिन उसने बुहान के बाहर कोरोना वायरस को नहीं फैलने दिया और इसका सारा श्रेय गया राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। लेकिन, अब हालात बदल चुके हैं और पिछले एक साल में चीन के 40 करोड़ लोग किसी ना किसी तरह से लॉकडाउन में रह रहे हैं और उनकी नाराजदी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, जिससे शी जिनपिंग का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना मुश्किल होता जा रहा है। आखिर चीन की स्थिति कोविड से कितनी खराब है और शी जिनपिंग कैसे नाकाम हो गये हैं, आइये समझते हैं।

ड्रैगन की नाक के नीचे विध्वंसक जहाज लेकर पहुंचा US, बौखलाया चीन, ताइवान में भी छिड़ेगी जंग?

English summary

The people of China are going into depression due to Xi Jinping's zero covid policy. Will it create trouble in Xi Jinping's path to becoming president for the third time in a row?