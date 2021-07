कोरोना वायरस ने चीन को घुटनों पर लाया, 6 राज्यों में सैकड़ों मरीज मिलने से हड़कंप, लगेगा लॉकडाउन?

International

बीजिंग, जुलाई 31: दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर चैन की नींद सोने वाले चीन में पहली बार बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण फैल गया है। रिपोर्ट आ रही है कि चीन के 6 राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर कोरोना विस्फोट हुआ है और सैकड़ों मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीन की राजधानी बीजिंग में भी कोरोना वायरस के नये मरीज मिले हैं और माना जा रहा है कि बहुत जल्द पूरे चीन में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। चीन की सरकारी मीडिया ने भी कबूल कर लिया है कि चीन की राजधानी बीजिंग समेत 6 प्रांतों में कोरोना वायरस के सैकड़ों नये मामले मामले मिले हैं और सभी केस डेल्टा वेरिएंट के हैं, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि पहली बार पूरे चीन में सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है।

