अमेरिका ने चीन को फिर उकसा दिया, ताइवान के लिए फिर खड़ी हो गई नई चुनौती

International

oi-Artesh Kumar

ताइपे, 15 अगस्त : अमेरिका शायद चीन को उकसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर बीजिंग वाशिंगटन को धमका चुका है और इससे ताइवान की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो गया था। नैन्सी के जाने के बाद चीन ने ताइपे के आसपास खतरनाक सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर से चीन ताइवान में नई मिलिट्री ड्रिलिंग शुरू करेगा। अब की बार अमेरिका ने क्या कर दिया है जिससे चीन खासा नाराज है।

English summary

The visit came less than two weeks after U.S. House Speaker Nancy Pelosi’s trip to Taiwan, which prompted days of threatening military exercises by China, including the firing of missiles over the island and into the Taiwan Strait.