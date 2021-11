चीन ने कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कहर का असर, यूनिवर्सिटी पर ताले, कई शहरों में लॉकडाउन

International

बीजिंग, नवंबर 15: पिछले तीन महीनों से कोरोना वायरस बार बार चीन के अलग अलग शहरों में अपना प्रकोप फैलाता जा रहा है और अब चीन को पता चल रहा होगा, कि कोरोना वायरस को लेकर उसने जो दुनिया के साथ साजिश की है, उसमें फंसकर दुनिया के दूसरे देशों को कितनी परेशानी हुई है। चीन से आ रही ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने उत्तर-पश्चिमी शहर डालियान में कोविड-19 के प्रकोप के बाद करीब 1,500 विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके छात्रावासों और होटलों में लॉकडाउन कर दिया गया है।

The university city has been closed after a new outbreak of the corona virus in China, while strict lockdowns have been imposed in many cities.