चीन में हफ्ते में 3 घंटे ही Online games खेल पाएंगे बच्चे, जानिए क्यों लिया इतना सख्त फैसला

सिंगापुर, 31 अगस्त: चीन में बच्चों के ऑनलाइन गेम्स पर बहुत ही सख्त फैसला लिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार ने तय कर दिया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल पाएंगे। शायद चीन का यह पहला ऐसा फैसला होगा, जो भारत के करोड़ों माता-पिताओं को भी भा रहा होगा। हालांकि, ऑनलाइन गेम की दुनिया में चीन को विश्व में बादशाहत हासिल है, लेकिन फिर भी उसने इसको तरजीह न देते हुए बच्चों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया है।

China has limited online games for children and teens under the age of 18 to just three hours a week,after complaints from parents