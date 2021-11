अल्पसंख्यकों के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश, मंदिर में दिवाली मनाएंगे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, नवंबर 08: पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को एकजुटता का संदेश देने और कट्टरपंथियों को सीखे देने के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज दिवाली मनाने हिंदुओं के मंदिर में जाएंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दिवाली मनाने के लिए उस मंदिर को चुना है, जिसे पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथियों ने पिछले साल पूरी तरह से तोड़ दिया था।

English summary

The Chief Justice of the Supreme Court of Pakistan will celebrate Diwali at the temple today to give a message of solidarity. This temple was burnt by extremists last year.