Britney Spears: गुस्सा जताया तो अधिकार मिला, 13 साल बाद गार्डियनशिप केस में राहत

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लॉस एंजेलिस, 15 जुलाई: अमेरिकी पॉप सुपरस्टार ब्रिटनी स्पीयर्स बुधवार को अदालती कार्रवाई के दौरान खूब भावुक हो गईं। वह कई बार गुस्से में तमतमा गईं ,तो कई बार उनके मुंह से भला-बुरा भी निकल गया। उन्होंने खुद माना भी कि वह अपनी जिंदगी की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। वह हर हाल में अपने जीवन से अपने पिता के नियंत्रण को खत्म करने की मांग कर रही हैं और उनपर उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। बुधवार को उन्हें जज ने यह राहत दी है कि वह अपने मुकदमे पैरवी के लिए खुद अपने वकील की नियुक्ति कर सकती हैं।

English summary

Britney Spears expressed anger in the court, got the right to appoint her own lawyer from the court