ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन-कैरी साइमंड्स की दिलचस्प प्रेम कहानी, जब बोरिस को रोकने आ गई थी पुलिस...

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, मई 30: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लेकर कहा गया है कि उन्होंने अपनी मंगेतर कैरी साइमंड्स के साथ शादी कर ली है और इस तरह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी प्रेम कहानी को मुकम्मल कर दिया। लेकिन, किसी और प्रेम कहानी की तरह ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की प्रेम कहानी में भी कई अड़चने आईं, लेकिन उन्होंने अपने प्यार को झुकने नहीं दिया। 2018 में बोरिस जॉनसन का अपनी दूसरी पत्नी मरीना व्हीलर से तलाक हो गया था। मरीना के साथ उनका रिश्ता पूरे 25 साल चला। लेकिन, तलाक के बाद से ही अटकलें लगाई जाने लगी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जिंदगी में किसी अनजान ने दस्तक दे दी है।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुप्त तरीके से 23 साल छोटी गर्लफ्रेंड कैरी साइमंड्स से की शादी

English summary

The British Prime Minister is married to Carrie Symonds for the third time, but her love story has been very interesting. Know why the police reached to stop Boris Johnson?