भारत की यात्रा अचानक कैंसिल क्यों करने लगे हैं ब्रिटिश नागरिक?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

वीजा नियमों (visa rules) के बदलाव की वजह से हजारों की संख्या में ब्रिटेन (British) के नागरिकों ने भारत की ट्रिप कैंसिल कर दी है। द टाइम्स यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतिम समय में पर्यटक वीजा नियम (change in visa rules) में बदलाव के कारण हजारों ब्रिटिश नागरिकों ने भारत की यात्राएं रद्द कर दीं। पहले यूके में वीजा केंद्रों पर वीजा के लिए खुद को की मौजूदगी जरूरी नहीं होती थी। लेकिन नियम में अचानक बदलाव के कारण ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटेन में वीजा केंद्रों पर खुद को पेश करना पड़ रहा है जिसकी वजह से कई नागरिकों ने भारत का दौरा रद कर दिया है।

English summary

So many British holidaymakers canceled holidays in India owing to a last-minute change in visa rules requiring them to present themselves in person at visa centres in the UK to apply for tourist visas