'मैं ऐसा ब्रिटेन बनाउंगा जहां हमारे बच्चे दीये जला सकें'...10 डाउनिंग स्ट्रीट से बोले ऋषि सुनक

ब्रिटेन (Britain) के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक (Prime Minister Rishi Sunak) ने पहली बार बुधवार रात 10 डाउनिंग स्ट्रीट (10 downing street london) में दिवाली के स्वागत समारोह ( Diwali reception) में भाग लिया। पीएम सुनक ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ब्रिटेन के विकास के लिए वो जो भी कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। दिवाली रिसेप्शन पर पीएम ऋषि ने अपन आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक तस्वीर भी खिंचवाई और उसे साझा किया।

I will do everything I can in this job to build a Britain where our children and our grandchildren can light their Diyas and look to the future with hope.

English summary

On Tuesday, Rishi Sunak became the new UK prime minister after meeting King Charles III at Buckingham Palace, scripting history with many firsts – the first Indian-origin person to lead the UK, the first Hindu, non-white to become the UK's PM. He was also the first British PM to take oath under their new King Charles III.