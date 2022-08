राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान लापता हुए श्रीलंकाई दल के 10 सदस्य, खेल छोड़ नौकरी तलाशने को हुए मजबूर?

International

Artesh Kumar

कोलंबो, 8 अगस्त : बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 (Birmingham 2022 Commonwealth) में विश्व के कई देशों ने हिस्सा लिया। खबर है कि, श्रीलंका के 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के दल के दस सदस्य बर्मिंघम में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। कोलंबो के एक शीर्ष खेल अधिकारी ने बताया कि, गायब होने वालों में 9 सदस्य और एक अधिकारी अपना पूरा कार्यक्रम करने के बाद गायब हो गए। खबर है कि, लापता सदस्य दल के खिलाड़ी बर्मिंघम में कहीं अपना आश्रय तलाश रहे हैं। बता दें कि, श्रीलंका इन दिनों घोर आर्थिक संकट की दौर से गुजर रहा है। ऐसे में वहां खिलाड़ियों के लिए खेलना और पैसा कमाना काफी मुश्किल काम हो गया है।

English summary

Ten members of Sri Lanka's 2022 Commonwealth Games contingent have mysteriously disappeared in Birmingham, in a suspected attempt to remain in Britain. Nine members and an official vanished after completing their events, informed a top sports official from the island nation.